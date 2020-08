Nach Tod eines Sechsjährigen in Dresden: Verdacht auf illegales Autorennen erhärtet

Kuscheltiere, Blumen und Kerzen auf dem Asphalt: Sie erinnern an den kleinen Jungen, der hier am Samstagabend von einem Auto erfasst wurde. Der Sechsjährige wollte mit zwei anderen Kindern die Budapester Straße in der Nähe einer Haltestelle überqueren. Ein Auto schleuderte den Jungen gegen die Bushaltestelle. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort wenig später.

Bildrechte: imago images / Robert Michael

Bisher ist noch nicht genau geklärt, warum es zu dem tödlichen Unfall kam. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Hergang ermitteln. Laut Polizei deuten mehrere Zeugenaussagen auf ein illegales Autorennen auf der Budapester Straße hin. Die große mehrspurige Straße ist eine der Hauptverkehrsadern Dresdens und führt unter anderem an der Altstadt entlang. Bei den Ermittlungen hat sich laut Polizeidirektion Dresden der Verdacht auf ein illegales Autorennen in der Stadt erhärtet. Der 31-jährige mutmaßliche Unfallfahrer wurde am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Dresden-Löbtau festgenommen. Er soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Polizei will dazu am Montag weitere Details bekannt geben. Ermittelt wird auch gegen einen 23-jährigen Autofahrer, der auf einer zweiten Spur unterwegs war. Nach Zeugenaussagen hatte er sich möglicherweise mit dem Älteren ein Rennen geliefert. Die Führerscheine beider Fahrer wurden eingezogen.