Raser fährt mit über 400 km/h durch Sachsen-Anhalt

In der Politik wird über ein generelles Tempolimit auf den Autobahnen diskutiert. Doch solange es das nicht gibt, ist Deutschland vor allem dafür bekannt, dass hier an vielen Stellen so schnell gefahren werden kann, wie man es möchte. Radim Passer, ein Millionär aus Tschechien, wollte seinen teuren Sportwagen ordentlich ausreizen. In einem Video zeigt er nun, wo und wie er das macht.