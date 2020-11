Rammstein-Sänger hält Psychotherapien oft für rausgeschmissenes Geld

Till Lindemann gehört mit seiner Band Rammstein zu den erfolgreichsten deutschen Rockbands überhaupt. Wenn mal Stress auf seinen Schultern lastet, dann bringt er sich am liebsten selbst wieder ins Gleichgewicht. Das hat der 57-Jährige in einem Interview mit dem Playboy verraten .

Wenn Lindemann zu sich finden will, dann macht er sich eine Flasche Wein auf, geht jagen oder angeln. Er sagt im Interview, er glaubt ganz fest daran, dass man sich auch selbst therapieren kann. Zum Beispiel in der Natur. Für Psychotherapien findet er hingegen deutliche Worte:

Er ist sogar ganz vom Gegenteil überzeugt. Er kenne Leute, die von Therapien zurückgekommen waren und dann ganz anders waren. Bei Therapeuten würde man zu Egomanen oder Egozentrikern werden. Eben weil ein Therapeut einem erzählen würde, dass er was Besonderes sei. Das sei gerade in so einer Band sehr problematisch: