Was hat Harald Glööckler mit dem neuen Song von Rammstein zu tun?

Ob der Modedesigner hier wirklich imitiert wird und worum es in dem Song letztendlich gehen wird, bleibt abzuwarten. Wählt man jedoch die Nummer auf den Promo-Bildern, dann wird man in die "Zick Zack Beauty Klinik" weitergeleitet. Hier gibt es beim Wählen der Tasten 1 oder 2 die Info zum Release-Date sowie einen kurzen Ausschnitt des Songs. Bei Instagram kommt die Aktion super an: