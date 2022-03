Rammstein veröffentlicht neue Single "Zeit"

Es wird das achte Studioalbum der Band und soll der Nachfolger ihres im Jahr 2019 erschienenen namenlosen Albums sein. Am 29. April soll "Zeit" erscheinen. Das passende Albumcover fotografierte übrigens der "Summer of '69"-Sänger Bryan Adams.

Die Band hat insbesondere in Russland viele Fans. Die müssen nun allerdings erstmal auf ihre Lieblingsband verzichtet, wie die Frontsänger Till Lindemann kürzlich bekannt gab. Er hat zwei für Ende des Jahres geplante Solo-Auftritte in Russland aufgrund des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine abgesagt. Stattdessen half der Frontmann der Band kürzlich am Berliner Hauptbahnhof bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen und wurde dabei auch von Fans gesichtet: