Rammstein-Konzert Leipzig: Kein Einlass mit alten Karten - Fans müssen Tickets erneuern

Am Freitag und Samstag spielt Rammstein in Leipzig. Die Tickets dafür waren heiß begehrt. Nun könnten einige Fans vor verschlossenen Türen stehen - und das, obwohl sie eigentlich ein Ticket haben.

Die anstehenden Rammstein-Konzerte sollten eigentlich schon 2020 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden sie zweimal verschoben. In dieser Zeit wurden in der Red Bull Arena, in der die Konzerte stattfinden, Umbauten vorgenommen. Die Veranstalter waren deshalb dazu gezwungen, die Plätze teilweise neu zu verteilen. Wie ein Sprecher von Eventim der LVZ mitteilte, seien von der Neuverteilung alle Tickets betroffen, auch jene, an denen sich gar nichts ändert - Stehplätze beispielsweise.