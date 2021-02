Rammstein bestätigen neues Album

Vielleicht können Fans die neuen Songs der Metal-Band bald sogar live erleben. Rammstein plant noch damit, ihren Tourauftakt am 22. und 23. Mai in Leipzig zu spielen. Bisher wurden die Termine nicht abgesagt. Die Anhänger der Band können also noch hoffen, dass sie neue und alte Songs bald wieder in gewohnter Live-Atmosphäre miterleben können.