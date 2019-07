Die schönsten Radwanderrouten in Mitteldeutschland

Radtouren und Urlaub mit dem Drahtesel werden in Deutschland immer beliebter. Im letzten Jahr waren 27 Prozent mehr Radreisende unterwegs als 2017. Das zeigt die ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2019 vom März diesen Jahres. Deutschlands beliebtester Radfernweg ist erstmals der Weser-Radweg. Damit wurde im diesjährigen Ranking der Langzeit-Favorit Elberadweg auf Platz zwei verdrängt. Was allerdings nach wie vor eine Auszeichnung ist und die Qualität des Weges zeigt. Vor allem die Tour Dresden-Hamburg absolvieren jährlich tausende Radurlauber - zu Recht, denn die Strecke ist exzellent erschlossen und ausgeschildert, sie ist, weil sie am Fluss entlangführt, leicht zu absolvieren, die Etappen lassen sich je nach Leistungsvermögen variieren, man sieht großartige Natur und interessante Städte und Dörfer und man findet genügend Unterkünfte für jeden Geldbeutel.



Auch Radtouren an anderen Flüssen (Neiße und Oder, Donau, Rhein), entlang der Ostseeküste, durch Bayern oder das Emsland lassen sich laut ADFC gut planen und auf gut erschlossenen Radwegen absolvieren. Der ADFC bietet einen (bis auf wenige Stellen im deutschen Radwegenetz zuverlässigen) Kartensatz, der neben den Routen auch die regional unterschiedlichen Symbole vermerkt, mit deren Hilfe man die Radwege vor Ort wiederfindet. Achtung: Von Land zu Land wechseln oft die Symbole und Schilder!