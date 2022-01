Kommt es auf den Willen an? So erreicht ihr eure Ziele

Was ist eigentlich ein Ziel – oder warum das Wording entscheidet

Selbst kluge Chefs haben oft nur eine schwammige Ahnung davon, was eigentlich ein Ziel ist und wie man es richtig setzt/formuliert: Wir werden unseren Umsatz steigern! – Ist kein Ziel, sondern Wunschdenken.

Wir werden am 3.1.2023 15 Prozent mehr Umsatz haben als jetzt, ist ein konkretes Ziel. Merke: Wenn Du Dir ein Ziel setzt, dann mach es mit Zahl, Datum und anderen greifbaren und messbaren Faktoren so deutlich wie möglich. Denn nur so kannst du immer wieder überprüfen, ob du deinem Ziel wirklich näher kommst. Fachbegriff: Erfolgskontrolle oder Evaluation.

Mach es konkret

„Ich will abnehmen“ - ist also kein Ziel. „Ich will am ersten Juni 52 Kilo wiegen“- ist ein konkretes Ziel. Du programmierst damit deinen Kopf und deinen Körper darauf, es erreichen zu können.

Formuliere positiv und bejahend – wie du Kopf und Körper programmierst

Dein Bauch und dein Kopf kennen kein Nein. Der Satz „Ich habe keine Angst“ suggeriert deinem Unterbewussten sehr wohl, dass du ängstlich bist. Besser wäre: „Ich bin mutig!“. Verhaltenscoach Theresa Lenkeit rät deshalb bei der Zielsetzung: „Formulieren Sie unbedingt bejahend, niemals negativ. Sagen Sie also nicht, dass Sie weniger wiegen möchten, sondern lieber, dass Sie fitter werden wollen.“ Tatsächlich sind sogenannte Annäherungsziele viel leichter zu erreichen, als ihr Gegenteil, die Vermeidungsziele. „Für unseren Kopf ist es hinsichtlich der Motivation viel einfacher, eine Sache anzugehen, als eine Sache zu vermeiden“, so unsere Expertin.

Bleib realistisch und übernimm dich nicht

In einem Jahr den Marathon schaffen? Das kann gelingen, wenn du vorher schon ordentlich an deiner Kondition gearbeitet hast. Von null auf hundert ist allerdings keine gute Idee. Dir könnte nämlich schon bald die Motivation ausgehen. Dazu Theresa Lenkeit: „Das passiert zum Teil auch unterbewusst. Das Gefühl, das etwas zu groß ist, um es zu erreichen, blockiert Sie und sorgt eher für Frust und Resignation.“ Wichtig sind daher kleine Schritte. Wenn die geschafft sind, können die nächsten in Angriff genommen werden. Ebenfalls wichtig: Konzentrier dich am besten nur auf ein Ziel. „Wer gleichzeitig abnehmen und mit dem Rauchen aufhören will, öfter seine Freunde treffen möchte und seine Karriere vorantreiben will, hat guten Chancen davon überhaupt nichts zu schaffen“, so unsere Expertin.

Fang heute an und nicht erst morgen

Der 1.1. spielt keine Rolle. Oftmals sind es tiefgreifende Ereignisse, wie ein Jobwechsel, eine Krankheit oder eine Trennung, die uns ganz ohne Datum zwingen, unser Verhalten zu ändern. „Auf so etwas müssen sie gar nicht warten. Wenn in Ihnen der Wunsch nach Veränderung drängt, dann gehen Sie dem nach. Machen Sie den ersten Schritt gleich noch heute und nicht erst nächste Woche“, rät Verhaltenscoach Theresa Lenkeit. Und sie hat auch einen konkreten Plan: „Am besten legen Sie fünf Dinge fest, die Sie in den nächsten 72 Stunden umsetzen können.“ Das ist der perfekte Einstieg, du bringst dabei so viel in Gang, dass du danach einfach weitermachen musst und deiner Motivation nicht die Puste ausgeht. Dazu brauchst du auch noch:

Verbindlichkeiten – helfen gegen den inneren Schweinhund

Bildrechte: imago/Westend61 Willst du fitter werden durch Laufen? Dann organisiere dir in den erwähnten 72 Stunden eine/n Laufpartner/in oder sag wenigstens vielen Leuten Bescheid, dass du jetzt läufst. Melde Dich in einer Laufsportgruppe an und so weiter.



Mach dir Termine, geh in Kurse, all das hilft dir über die Schwelle, wenn der Faulbär dich mit aller Macht auf die Couch zieht.

Kurzfristig ist besser als langfristig

Der erwähnte Marathon in einem Jahr muss nicht sein. In zwei Monaten schaffst du es einmal um den See - das ist zeitlich näher und realistischer. Wenn du danach weitermachen willst, melde dich erstmal für einen Halbmarathon an. Kleine Erfolge sind wichtig für dein Belohnungssystem und motivieren zu größeren Vorhaben.

Eine Methode, die bei der Zielsetzung helfen kann

WOOP steht für Wish (Wunsch), Outcome (Ergebnis), Obstacle (Hindernis) und Plan. Es ist eine Methode mit der du erstmal rausfinden kannst, was ein realistisches Ziel für dich ist und welche Hindernisse dir dabei im Weg liegen. Du musst nicht mit solchen Methoden arbeiten, sie können aber Struktur geben, wenn Du selbst nicht weiter weißt oder immer wieder an einer Sache scheiterst.

Klappt nicht? Dann ist es vielleicht nicht DEIN Ziel

Unser persönliches Wertesystem ist eine komplizierte Sache: Es wird angelegt, wenn wir noch ganz klein sind und mit so genannten Glaubenssätzen gefüttert, die gar nicht von uns kommen müssen. „Aus dir wird nie etwas.“ – ist dafür ein Paradebeispiel. Oft laufen wir mit solchen Glaubenssätzen ein Leben lang rum und versuchen Dinge zu erreichen, die mit unserem eigentlichen Wollen gar nichts zu tun haben. „So etwas merken Sie genau dann, wenn Sie immer wieder eine Sache versuchen, es aber nie wirklich hinbekommen. Vielleicht steckt in Ihnen eben nicht die harte Businessfrau, sondern eher ein Kräuterweibchen, das rumprobieren will“, erklärt unsere Expertin. Wichtig also zu wissen, was du für dich tatsächlich willst. Dann kannst du auch deine Ziele entsprechend formulieren und angehen.

Wann Du Hilfe brauchst

Bist du dabei blockiert empfiehlt Verhaltenscoach Lenkeit: „Suchen Sie sich Rat bei einem möglichst unabhängigen Experten. Familie und Freunde sind oft Teil der falschen Glaubenssätze und helfen da nur schwer weiter.“

Gescheitert – beinhaltet das Wort „Gescheiter“, also nochmal probieren!