Zahnprobleme bei Hunden und Katzen. Wie Sie am besten vorbeugen!

Zuviel weiches Futter, manchmal noch mit Getreide oder Obst versetzt. Das führt zu Plaque, also Zahnbelag. Dazu kommen Fleischfasern und andere Futterreste zwischen den Zähnen. Werden diese nicht regelmäßig entfernt, kann sich das Zahnfleisch an den Bakterien im Zahnbelag entzünden. Das Zahnfleisch zieht sich zurück, jetzt kommt noch Parodontose ins Spiel und legt die Zahnhälse frei. Kariesbakterien können zusätzlich zu Löchern in den Zähnen führen. Hunde und Katzen die einseitig gefüttert werden und im wahrsten Sinne zu wenig harte Knochen zu kauen bekommen, haben sehr schnell Probleme mit den Zähnen. Das kann unbehandelt zu vielen weiteren Schwierigkeiten führen.