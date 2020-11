Zahnpasta: Welche Creme für dich die richtige ist

Was macht Fluorid? Es stärkt die Zähne mit Mineralien und wirkt gegen Bakterien. Damit wird der Zahn widerstandsfähig gegen die Säure von Lebensmitteln und Plaquebakterien. Außerdem verringert Fluorid Entzündungen des Zahnfleisches. Zur Menge in deiner Zahncreme rät die Stiftung Warentest: "Um optimal wirksam zu sein, sollte der Fluoridgehalt in Pasten für Erwachsene bei fast 1500 ppm (Parts per Million, also Teile pro Million) liegen." Alles was deutlich unter 1000 ppm ist, ist den Experten nach zu wenig, bei Kindern reicht allerdings schon die Hälfte.