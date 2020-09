Zahnspangen: Welches Modell ist das richtige für mein Kind?

Etwa jedes zweite Kind in Deutschland trägt eine Zahnspange. In vielen Fällen ist das sicher sinnvoll. Doch Kritiker bemängeln, dass oft auch aus rein ästhetischen Gründen eine Spange verordnet wird. Wann eine Zahnspange nötig ist und was es zu beachten gibt, haben wir zusammengefasst.

Ist die Zahnfehlstellung angeboren, lässt sich eine Zahnspange nicht vermeiden. Aber etwa zwei Drittel der Zahnfehlstellungen sind durch äußere Faktoren verursacht und die kann man sehr wohl beeinflussen. Schon im Baby- und Kleinkindalter können Eltern deshalb Zahnfehlstellungen vorbeugen. So sollten Daumenlutschen, zu langes Nuckeln an der Flasche und ungeeignete Nuckel unbedingt vermieden werden. Auch ein frühzeitiger Verlust der Milchzähne, z. B. durch Karies, fördert Zahnfehlstellungen des bleibenden Gebisses. Regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt sind deshalb auch für Kinder unerlässlich.

Einige Kieferorthopäden erklären öffentlich, dass in Deutschland vielfach zu häufig und zu früh Zahnspangen verordnet werden. Oft sei der Hauptnutzen nur ästhetischer Natur bzw. „eine Verbesserung von Körperzuständen“ statt wirkliche Therapie. Es gebe in Deutschland eine vergleichsweise hohe Dichte an Kieferorthopäden, die schließlich alle leben müssten, so die Meinung.