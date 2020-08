Wie wichtig ist Fluorid für die Zähne?

Schon kleinste Mengen Fluorid machen den Zahnschmelz widerstandsfähiger gegen die Karies-Bakterien im Speichel. Weil die nämlich auch an den Stellen wirksam werden, wo man mit der Bürste nicht hinkommt. Dieser Effekt wurde inzwischen in so vielen Studien nachgewiesen, dass Fluorid als bestuntersuchtes Medikament gilt. Zahncremes ohne Fluoride sind im Hinblick auf Kariesprophylaxe nicht geeignet.