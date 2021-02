Wo Hunde und Katzen am besten schlafen

Neben viel Ruhe ist der richtige Schlafplatz für dein Haustier wichtig. Schlafhöhlen und Decken gibt es im Fachhandel reichlich. Ab rund 20 Euro geht es für Höhlen, Winter/Sommer- Decken oder gar orthopädische Betten für alte oder kranke Tiere bis weit in den dreistelligen Bereich. Wichtig ist, dass dein Tier an seinem Schlafplatz genug Raum hat. Es muss sich austrecken und drehen können. Die Oberflächen sollten sich gut waschen oder reinigen lassen. Der richtige Ort sollte ruhig aber in der Nähe von Herrchen und Frauchen sein. Zugluft, Kälte und Feuchtigkeit machen dein Tier krank. Direkt neben oft benutzten Türen oder Fenstern ist also tabu. Achtung: Auch wenn es Hund und Katze in der Regel gerne warm haben, sollten sie nicht direkt neben Heizkörper oder Ofen schlafen. Dort ist es für ihre empfindlichen Schleimhäute in Nase und Maul zu trocken. Hunde fangen da gerne mal an, zu schnarchen. Für Katzen empfiehlt Hester Pommerening: