Winterspeck adé: Warum du nicht hungern musst und wo Fressfallen lauern

Warum wir überhaupt so viel futtern

Pilze, Fisch, Nüsse und Beeren, dazu Fleisch nach Jagderfolgen, so ungefähr sah die hauptsächliche Ernährung unserer Vorfahren in der Steinzeit aus. Gar nicht mal so ungesund, weshalb heute noch viele auf die sogenannte Paleo-Diät schwören. Es gibt übrigens ähnliche viele Kritiker. Hauptproblem der Menschen vor rund 2 Millionen Jahren: Sie wussten nie genau, wann es mal wieder genügend gibt. Deswegen wurde reichlich gefuttert, wenn Essen zur Verfügung stand. So haben wir uns Speckreserven zugelegt. Und das können wir auch heute noch, denn gerade mal seit ein paar tausend Jahren können wir dank Landwirtschaft und Vorratshaltung dafür sorgen, immer ausreichend Nahrung zur Verfügung zu haben. Ganz gemein: Da Süßes wie Honig und Früchte besonders viel Energie liefert, haben wir einen körperlichen Automatismus entwickelt, der uns nach immer mehr verlangen lässt.

Warum wir grundsätzlich wenig Lust auf Bewegung haben

Auch so ein Überbleibsel aus der Zeit des Energiesparens: Obwohl wir Menschen tatsächlich das ausdauerndste Säugetier sind, haben wir aus Energiespargründen im Normalfall wenig Lust, Körner zu verschwenden. Da das aber die beste Methode gegen Speckhüfte und Co. ist, solltest Du Dich gerade bei Heißhungerattacken auf die Socken machen. Ein paar Kilometer Joggen oder eine Turnrunde auf der Matte im Homeoffice bei frischer Luft, können die Lust auf Süßes deutlich dämpfen. Außerdem sorgen Hormone während und nach dem Sport länger für Wohlgefühle, als Schokolade und Zucker das können.

Welche Lebensmittel sich zum gesunden Snacken eignen

Gemüse ist top: wenig Energie, wenige Kalorien, meistens viel Wasser. Das haben die meisten Gemüsearten zu bieten. An Möhre, Kohl und Co, kann man außerdem prima lange knabbern und ist so bei Snacklaune gut beschäftigt. Ideal: Auf einem Backblech mit etwas Olivenöl und Parmesan, machst Du aus einfachen Möhren richtig leckere Snacks, die trotzdem nicht auf die Hüfte gehen.

Rohkost ist Gemüse in edler Form: Beim Hobeln von Weiß- und Rotkohl verlierst du schon mal ein bisschen Energie und kannst nun nach Belieben den Rohkostsalat deiner Wahl kreieren. Der hält nicht nur lang im Kühlschrank, sondern füllt dir auch noch nachhaltig den Bauch. Wichtig: Wenig bis keinen Zucker verwenden. Weißkrautsalat aus dem Laden enthält oft reichlich davon und hat mit einem gesunden Snack nicht mehr viel zu tun.

Beeren machen fit: Sie enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. In Joghurt oder Kefir schmecken sie lecker und sorgen für einen vollen und satten Magen.

Auch Pudding und Quark kannst Du snacken: Wichtig dabei, viel Eiweiß, wenig Zucker. Wenn du dann noch eine Prise Chiasamen untermischst, hast du einen richtigen Gesundmacher mit guten Omega 3 Fettsäuren, Ballaststoffen und vielem mehr. Noch besser: Chiasamen quellen im Magen auf und sorgen länger für ein Sättigungsgefühl.

Wie wir beim Snacken möglichst nicht zunehmen

Grundregel Nummer eins: Satt muss es machen. Das passiert unter anderem, wenn der Magen voll ist. Da wir eine Weile brauchen, bis wir das merken, sind Lebensmittel ideal, an denen wir möglichst lange kauen und die bei wenigen Kalorien, möglich viel Volumen haben. Ein Schälchen Rohkost oder Quark mit Obst sind dafür ideal. Bewusst langsam essen macht eher satt.

Grundregel Nummer zwei: Der Blutzuckerspiegel sollte möglichst nicht zu schnell nach oben steigen. Das macht er aber, wenn wir viel einfachen Zucker zu uns nehmen. Dann fühlen wir uns kurz satt. Der Körper lenkt gegen, mit der starken Ausschüttung von Insulin, das senkt den Blutzuckerspiegel sehr schnell und wir bekommen wieder Hunger.

Grundregel Nummer drei: Die Menge vorher festlegen. Denn sonst essen/snacken wir manchmal weiter, selbst, wenn wir satt sind.

Warum selber zubereiten immer die beste Variante ist

Die Formel ist einfach: Je frischer und je weniger verarbeitet, umso gesünder das Lebensmittel, umso weniger Allergien und andere Folgen. Alle was lange haltbar gemacht werden muss, enthält Konservierungsstoffe, verliert Vitamine und andere wertvolle Inhaltstoffe. Beispiel Kartoffelchips: Selbst gemacht schmecken sie sowieso besser und du kannst individuell bestimmen, wieviel Salz, Paprika, Öl und so weiter an die Chips kommen. Wer weiß, dass er eine Naschkatze ist, bereitet nur so viel zu, wie er vernünftiger weise essen sollte. Und: Du kannst auch mal Chips aus Zucchini, Rote Beete und anderen Knollen ausprobieren, statt Salz auch mal Kräuter verwenden.

Wenn´s geht: Nie mit Alkohol snacken

Problem 1: Bier, Wein und Sekt enthalten selbst etliche Kalorien.

Problem 2: Wenn Dein Köper mit dem Abbau der Alkoholgifte beschäftigt ist, schränkt er die Fettverbrennung sehr stark ein. Alles Fett aus den Snacks wandert quasi ungehindert auf die Hüfte.

Problem 3: Viele alkoholische Getränke enthalten Zucker, der treibt den Insulinspiegel nach oben, mit den erwähnten Folgen.

Fazit