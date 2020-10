Winterreifen oder Ganzjahresreifen - welche Wahl ist die bessere?

Allwetterreifen sind, wie erwähnt, ein Kompromiss. "Der Reifen kommt eben immer bei extremen Bedingungen an seine Grenzen. In einem milden Winter ist das nicht so spürbar. Aber wir haben ja auch Sommer mit bis zu 40 Grad und da werden solche Reifen dann wegen der weicheren Gummimischung viel schwammiger und nutzen sich auch schneller ab", so Kfz-Meister Eric Apitz aus Wurzen.

Hast du Sommer- und Winterreifen, solltest du sie jeweils von O bis O (Ostern bis Oktober oder umgekehrt) fahren - so die Faustregel. So ein halbes Jahr ist schnell rum. Wieder Arbeit oder/und Kosten für den Reifentausch. Da sind Allwetterreifen natürlich viel bequemer. Aber: Beim halbjährlichen Reifenwechsel haben du oder die Profis die Chance, sich sicherheitsrelevante Bauteile anzusehen. "Da können Sie gleich einen Blick auf die Bremsen werfen. Sie die Beläge noch dick genug, ist die Bremsscheibe okay oder tropft vielleicht irgendwas", so unser Experte. Auch die Reifen und Felgen selbst werden so zwangsweise mit gecheckt. Stimmt die Profiltiefe noch, muss das Rad eventuell ausgewuchtet werden, was ist mit dem Reifendruck? All das kann bei der Dauernutzung des Allwetterreifens schnell unter den Tisch fallen.