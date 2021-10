So hilfst du Igeln und anderen Wildtieren über den Winter

Stauden und große Blumen

Diese musst du nicht zurückschneiden, heb dir das für das Frühjahr auf, denn Stauden und große verblühte Blumen sind für Insekten und Wildbienen ein schönes Winterquartier. Kräftige Stengel von Stauden bieten einen natürlichen Schutz und die Samen von großen Blumen können von Vögeln aufgepickt werden.

Bäume und Sträucher

In alten Bäumen überwintern Fledermäuse sehr gern, am liebsten, wenn der Stamm innen hohl ist. Dann schützt er gut vor Frost. Außerdem eignen sich Bäume hervorragend zum Anhängen von Vogelhäuschen. Sträucher bieten Vögeln ein gutes Versteck und Nahrung zum picken. Blätter, Zweige und Reisig von Sträuchern kannst du zusammenharken und so einen trockenen Unterschlupf für Igel und Insekten, Spinnen und Molche schaffen. Auch Raupen ziehen sich gern in solche Haufen zurück.

Gartenboden

Ein sauber geharkter Gartenboden mag schön anzusehen sein, für die Tiere ist er aber im Winter nicht zu gebrauchen. Besser ist es, Fallobst oder Nüsse, sowie Laub liegenzulassen. Das freut besonders die Vögel. Siebenschläfer graben sich im Boden ein und polstern ihr Nest mit Laub und Moos aus. Auch Ameisen und Bienen überwintern im Boden.

Steinhaufen

Blindschleichen, Kröten und auch verschiedene Insekten ziehen sich gern in Steinhaufen zurück, weil sie schön trocken sind. Da die Tiere in eine Winterstarre fallen ist es gut, wenn du den Steinhaufen in den kalten Monaten nicht anrührst.

Gartenteich

Den Teich solltest du nicht zu gründlich reinigen. Hier verschlafen manche Amphibien den Winter. Aber auch Libellen halten sich im Winter hier auf – als Ei oder als Larve. Erwachsene Tiere legen im Herbst ihre Eier in Pflanzen am Ufer ab. Larven nutzen Pflanzenstengel, um im Frühjahr daran empor zu klettern und zu schlüpfen. Deshalb solltest du deinen Teich möglichst naturbelassen gestalten.

Blumentöpfe und Insektenhotels

Damit kannst du Insekten und anderen Kleinlebewesen über den Winter helfen. Schmetterlinge, Marienkäfer oder auch Schwebfliegen ziehen sich gern in diese Behausungen zurück. Ein Insektenhotels darf gern an einem sonnigen Standort stehen. Alternativ kannst du alte Blumentöpfe mit Stroh füllen und verkehrt herum aufstellen – so bieten sie eine perfekte Überwinterungsburg.

Nistkästen und Vogelfutterstellen

Darüber freuen sich alle Vögel, die bei uns überwintern. Fülle die Kästen mit Vogelfutter, bzw. hänge Meisenknödel o.ä. an Zweige im Baum. Manchmal schnappen sich sogar Eichhörnchen das Futter. Für die kannst du aber auch ein Brett in höherer Lage anbringen und ab und zu Nüsse oder auch ein Stück Möhre darauflegen.

Allgemeine Hinweise für deinen Garten

Räume den Garten nicht zu ordentlich auf, lass Reisighaufen und Laub liegen

Decke Kellerschächte und Gruben ab, damit keine Tiere hineinfallen können

Verwende nicht unnötig Chemie in deinem Garten

Stell eine Vogeltränke auf und versorge sie regelmäßig mit frischem Trinkwasser

Verzichte auf Laubsauger

So kannst du winteraktiven Tieren helfen