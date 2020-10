Wie verhalte ich mich bei einem Wildunfall?

Wildunfälle können grundsätzlich jederzeit und überall passieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt jedoch in den frühen Morgen- und Abendstunden, wenn es noch dämmrig ist. Die Tiere sind zu diesen Zeiten auf Nahrungssuche . Aber auch nachts können Rehe, Wildschweine und Füchse unterwegs sein. An Feldern entlang und durch den Wald ist die Wahrscheinlichkeit dass Tiere die Straße kreuzen ohnehin sehr hoch. Deshalb gilt: Möglichst langsam fahren, vor allem, wenn durch Straßenschilder ausdrücklich vor Wildwechsel gewarnt wird.

Insgesamt ermittelt der Deutsche Jagdverband jährlich zwischen 200.000 und 250.000 Kollisionen mit Hirsch, Schwein oder Reh. Die Dunkelziffer liegt jedoch vermutlich 5-mal so hoch. Bis heute gibt es in Deutschland keine bundesweite Erfassung von Wildunfällen. Um Konfliktstellen im Straßennetz zu entschärfen, arbeiten einige Bundesländer an der Erstellung von Wildwegeplänen. Unterstützt wird das durch die kostenlose Tierfund-Kataster-App. Die gibt es als iPhone-App und Android-App. Darüber kann man Wildunfälle erfassen und tote Tiere melden. So können Unfallschwerpunkte entdeckt und im zweiten Schritt entschärft werden.