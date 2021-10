Namen ändern: Wie es funktioniert und was es kostet

Man stelle sich das mal vor: Wir reden heute von Diversität, Gendergerechtigkeit, Gleichberechtigung usw.. Alles gut soweit. Deutschland hat aber nach wie vor ein Namensrecht , das auf ein Gesetz aus dem Jahr 1938 zurückgeht. Wichtigster Sinn damals: Die Namenskontinuität. Das heißt, es sollte möglichst über Generationen nix am Namen geändert werden. Und bis heute ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, ein ganz neues Namensgesetz auf den Weg zu bringen. Kontinuität ist immer noch angesagt und deswegen brauchst du für eine Namensänderung immer einen wichtigen Grund. Anders im englischsprachigen Raum , da kann sich im Prinzip jeder nennen wie er will. Bei uns erfordern einzelne Fälle mitunter starke Nerven, wir beginnen aber mal mit den einfachen Varianten.

Diese Antwort bekommen Antragssteller Bei Standesamt und Amtsgericht leider immer noch viel zu oft. „Wenn sie zum Beispiel einen alten Familiennamen, auch mit Adelszusatz, wieder ins Leben rufen wollen. Da müssen Sie über Jahrhunderte lückenlos in männlicher Linie nachweisen, dass Sie vom entsprechenden Urahnen abstammen“, so unsere Expertin. Und auch dann wird ein Änderungsantrag häufig mit dem Hinweis auf die Abschaffung des Adels nach einem Artikel der Verfassung des Deutschen Reiches aus dem Jahr 1919 , der nach wie vor gilt, abgewiesen. Familienanwältin Kerstin Schwier zu einem möglichen legalen Trick: „ Wer sich einen Künstlernamen zulegt kann den auch mit einem Von und Zu garnieren. Allerdings müssen Sie dazu auch wirklich Künstler und überregional bekannt sein und das mit Dokumenten belegen können.“ Ansonsten ist es für Menschen mit normalem Vor- und Zunamen sehr schwer und im Idealfall von einem netten Menschen bei Standesamt abhängig, einen neuen Namen zu bekommen.

Tatsächlich ist es nicht strafbar an seinen Briefkasten auch noch Karl/a von und zu Scheibenbach zu schreiben oder sich auf Arbeit so ansprechen zu lassen. „Sie können sich auch Weihnachtsmann nennen oder wie immer Sie wollen und so auch Post bekommen. Wichtig ist, dass Sie bei allen Behörden und Ämtern den korrekten Namen aus dem Personenstandsregister verwenden“, so Rechtsanwältin Kerstin Schwier.