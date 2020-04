Wie du die Abofalle Handy vermeidest und sicher wieder rauskommst

Auf der Rechnung des Mobilfunkbetreibers erscheint oft nur der Name einer Abrechnungsfirma. Diese Firma ist quasi der Mittler zwischen Abobetreiber und Mobilfunkanbieter. Traurig aber wahr: Alle drei verdienen an dem Abo-Betrug, also auch dein Mobilfunkanbieter. Von dem bekommst du in der Regel auch eine zweite Bestätigungs-SMS darüber, dass du ein Abo abgeschlossen hast. Positiv: Du kannst anhand der Abo-Betreiber-Daten meist sofort eine Hotline anrufen und das Abo dort widerrufen beziehungsweise kündigen. Das Geschäftsmodell hat sich aber trotz der sofortigen Kündigung in den letzten Jahren für die Betrüger gelohnt. Täglich werden hunderte solcher Abofallen gestellt. Wenn jede/r Betroffene wenigstens einmal 5,99 Euro oder mehr zahlt und den Betrag nicht zurückfordert, kommt eine Menge zusammen.