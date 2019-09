Werkzeuge vom Discounter: Wie gut sind Billig-Geräte, Bohrer und Schrauben?

Der Akkuschrauber für 15 Euro , der Satz Schraubendreher für 5,89 Euro, das Pinselset für 2,99 Euro. So oder so ähnlich liegen die vermeintlichen Schnäppchen in der Auslage der Discounter. Das klingt verlockend, aber vor allem beim langfristigen Einsatz kommen die billigen Artikel an ihre Grenzen, sagt Handwerksexperte Michael Pommer:

Es kommt ja immer darauf an, was Sie von dem Werkzeug erwarten. Wenn Sie ein Werkzeug quasi rund um die Uhr gebrauchen wollen, dann bekommen Sie so etwas eben nicht beim Discounter.

Auswahl: Oftmals haben Discounter nur ein bestimmtes Modell im Angebot. In Baumärkten oder speziellen Werkzeugläden kannst du gerade bei Maschinen ein Modell kaufen, das genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Willst du beispielweise zuhause renovieren und dabei Platten an Decke oder Fußboden schrauben, kann es sein, dass der Akkuschrauber vom Discounter gar nicht die nötige Power hat, um dabei gute Dienste zu leisten. Die Antwort darauf bleibt dir der Discounter schuldig und das offenbart schon das nächste Problem.



Beratung: Du kannst vom Bedienpersonal im Discounter nicht wirklich verlangen, dass es dich ausführlich zu den Werkzeugen berät.



Service: Im Discounter kaufst du die Katze im Sack - du weißt nicht, wie das Werkzeug wirklich arbeitet oder wie das Handling ist. In den meisten Baumärkten kannst du Werkzeuge vor Ort ausprobieren. Hinzu kommt die Beratung durchs Fachpersonal. Werkzeug, das du nicht oft brauchst, kannst du im Baumarkt ausleihen. Sollte mal was kaputt gehen, dann kannst du bei den meisten Baumärkten dein Werkzeug, und hier besonders Maschinen, problemlos umtauschen oder reparieren lassen. Zusätzlich zur zweijährigen Pflichtgarantie geben einige Märkte auf Ihre Eigenmarken bis zu sieben Jahre Garantie und tauschen in diesem Zeitraum auch wirklich extrem beanspruchtes Werkzeug um oder geben dir den Kaufpreis zurück. Beim Discounter kannst du kaputtes Werkzeug zwar auch oft problemlos abgeben, du bekommst aber meist keinen Ersatz, weil die Aktionsware oft schnell ausverkauft ist und nach dem Aktionszeitraum auch nicht nachgeliefert wird. Das ist gerade dann ärgerlich, wenn du mitten in der Arbeit bist – und eben da gehen ja die meisten Werkzeuge kaputt.



Beständigkeit: Zubehör und eventuelle Verschleißteile musst du meist umständlich im nächsten Baumarkt suchen und probieren, ob es passt. Geht also beispielsweise beim Hochdruckreiniger nur ein kleines Teil kaputt, kannst du oft das ganze Gerät wegschmeißen.



Preisvorteil: Ganz klar verkaufen Discounter ihre Produkte enorm preiswert. Aber auch Baumärkte haben mit Ihren Eigenmarken günstige Werkzeuge im Angebot. Vorteil hier: der erwähnte Service. Vergleiche deshalb, bevor du zu schnell zugreifst. Auch im Internet gibt es oft sehr günstiges Werkzeug, tatsächlich mitunter auch Markenprodukte, preiswerter als im Baumarkt. Hier fehlen aber wieder Beratung und Service.