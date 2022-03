Wenn das Haustier Nachwuchs bekommt

So beugst du sinnvoll vor

Kastration beziehungsweise Sterilisation sind am besten geeignet um die ungewollte Vermehrung von Hund und Katze zu vermeiden. Bei Katzen geht das problemlos einfach mit Voranmeldung beim Tierarzt. Bei Hunden ist das nicht so ohne weiteres möglich, es braucht dazu schon einen guten Grund. Das Verhindern von ungewolltem Nachwuchs lässt sich dazu aber in der Regel zählen. „Haben Sie nur einen Hund, können Sie aber ganz gut auch so dafür sorgen, dass kein Nachwuchs gezeugt wird, das ist bei freilaufenden Katzen ja viel schwieriger“, so unsere Expertin. Auch Kaninchen und Meerschweinchen kannst du kastrieren lassen, am besten bevor sie geschlechtsreif sind. Dazu berät dich dein Tierarzt genau. Hormonprodukte wie Pillen oder kleine Implantate unterdrücken Geschlechtstrieb oder/und die Fruchtbarkeit meist sehr erfolgreich, müssen aber genau verabreicht beziehungsweise regelmäßig erneuert werden. Tipp für kleine Nager: Die Gruppe so zusammenstellen, dass erst gar nicht der Wunsch nach Vermehrung aufkommt.

Vögel

Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Können im Prinzip ihrem Trieb nach Lust und Laune nachkommen. Du musst nur die gelegten Eier zeitig genug gegen künstliche Nachbildungen austauschen. Wenn die Vögel sich nicht paaren sollen, hilft es, den Nestbautrieb zu unterbinden, indem in der Voliere kein Platz und Material zum Nestbau angeboten wird.

Wenn du Nachwuchs ausdrücklich willst

Dann solltest du dich im Vorfeld ausführlich belesen und am besten vom Tierarzt beraten lassen, was das trächtige Muttertier und die Jungen an Pflege, Brutplatz, Betreuung bei der Geburt und eventuell Futter brauchen. Oft stellen neu geschlüpfte oder geborene Tiere ganz andere Anforderungen als ihre Eltern. Einfach Tiere nach zu züchten, um damit Geld zu verdienen, davon rät unsere Expertin ab: „Die Idee könnte gerade bei Hunden und gefragten Rassen in der aktuellen Situation leicht entstehen. Zur Hundezucht gehört aber sehr viel Wissen, Erfahrung und eine aufwendige Ausstattung, um den Tieren wirklich gerecht zu werden. Der enge Kontakt zu Tierärzten und dem Veterinäramt sind ebenso nötig.“

Tierheime helfen – aber

Sollte ungewollter Nachwuchs dich überfordern und bekommst du ihn nicht in vertrauensvolle Hände abgegeben, führt dein erster Weg ins Tierheim. „Dort ist man nicht verpflichtet, Ihnen zu helfen. Die Mitarbeiter bemühen sich aber immer nach Kräften, Ihr Tier entweder selbst aufzunehmen oder es an ein anderes Tierheim zu vermitteln“, so Expertin Hester Pommerening. Auch die Gemeinde oder andere Behörden sind nicht verpflichtet, dir ein Tier abzunehmen. Deshalb gilt es genau zu überlegen, ob du tatsächlich Nachwuchs willst.

