Wellness für Haustiere – Diese Tipps machen dein Tier richtig glücklich

Für jedes Haustier gilt: Seine Ernährung sollte an seinen individuellen Bedarf an Energie und Nährstoffen angepasst sein. Alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente müssen im Futter enthalten sein. Da es dabei selbst in einer Tierart bei unterschiedlichen Rassen große Abweichungen gibt, sollten sich Anfänger ausführlich und kompetent beraten lassen. Einfach den Rest vom Mittagessen in den Fressnapf geben, das macht kein Tier glücklich. Die angebotenen Produkte von seriösen Händlern sind laut Aussage von Tierarzt Dr. Ronald Lindner in der Regel optimal, zum Beispiel für Hunde: „Es sind da praktisch keine Mangelerscheinungen mehr möglich. Selbst das billigste Fertigfutter ist so ausgewogen, dass Ihr Hund alles bekommt, was er braucht.“ Neben der Art sind auch die richtige Menge und Einteilung wichtig.