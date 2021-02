Welche Medikamente und Hausmittel helfen gegen Sodbrennen?

Nach üppigem Essen, reichlich Alkohol oder auch bei Stress und dem hektisch runtergeschlungenem Mittagessen, kann es zu einem unangenehmen Aufstoßen und saurem Geschmack im Mund kommen. Dazu noch ein Brennen in Hals und Speiseröhre. Auch Kaffee, Rauchen, Zitrusfrüchte, verschiedene Medikamente und Krankheiten können zu einer vermehrten Säureproduktion im Magen führen. Dieses Säurebad ist auch wichtig, damit wir unser Essen verdauen können. Im Normalfall verhindert ein Schließmuskel am Eingang des Magens, dass die Säure in die Speiseröhre gelangt. Ist der Muskel schwach oder defekt oder wird im Magen ständig zuviel Säure gebildet, dann gelangt diese in die Speiseröhre und es kommt zum Sodbrennen.