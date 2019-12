Ungeliebte Weihnachtsgeschenke umtauschen

Viele Kunden haben sich durch das Onlineshopping an eine Art Umtauschrecht gewöhnt. Zahlreiche "herkömmliche" Geschäfte kommen dieser Erwartung auch nach. Das zeigte zuletzt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (kurz: HDE, Umfrage von 2015). Danach waren mehr als 90 Prozent der Befragten zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Reaktion der Händler, wenn ungeliebte Ware umgetauscht werden sollte. Diese Quote wurde im Übrigen auf das ganze Jahr erhoben und gilt daher nicht nur für das Weihnachtsgeschäft. Dennoch gilt weiterhin: