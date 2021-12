So bekommst du den perfekten Weihnachtsbaum

Schon seit dem späten Mittelalter sollen sich Menschen im Winter grüne Tannenzweige ins Haus geholt haben, für ein bisschen Farbe und lebendige Natur. Erst viel später ist daraus der richtige Weihnachtsbaum geworden, angeblich auch angeregt durch die Englische Königin Victoria und ihren deutschen Gatten Albert von Sachsen-Coburg und Gotha . Seit knapp 200 Jahren erfreuen wir uns also am Baum.

Wichtig bei der Auswahl der Baumart ist die Frage: Wie lange soll der Baum halten? Wenn du zu den Menschen gehörst, die gerne schon im Advent einen im Zimmer haben und den dann bis Ende Januar stehen lassen, empfiehlt sich der mit Abstand beliebteste Baum, die Nordmanntanne. Ebenso haltbar, nur nicht immer ganz so gleichmäßig ist die Edeltanne. Blaufichte, Rotfichte und einfache Fichte sind ideal, wenn du deinen Baum nur für ein paar Tage übers Fest stehen hast. Sie nadeln nämlich deutlich schneller als Tannen, dafür duften sie meistens intensiver. Achtung: Auch Weihnachtsbäume werden im konventionellen Anbau zum Teil mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Die können unter Umständen in der warmen Wohnung ausdampfen. Einen Nachweis über Gesundheitsschäden gibt es bisher nicht. Wer möchte, kann aber auch zum zertifizierten Bio-Weihnachtsbaum greifen.

„Für die Nordmanntanne können Sie bei der A-Qualität mit Preisen von 21 bis 27 Euro für den laufenden Meter Baum rechnen“, so Weihnachtsbaum- Erzeugerin Saskia Blümel. Für die A-Qualität bei der Blaufichte zahlen Sie zwischen 12 und 16 Euro pro laufenden Meter, bei der Rotfichte sind es zwischen 9 und 12 Euro. „Insgesamt sind auch Weihnachtsbäume dieses Jahr auf Grund der Pandemiekosten ein bisschen teurer “, so die Expertin.

Wichtig: Preise vergleichen lohnt sich: Baumschulen oder Gärtnereien sind in der Regel ein Stück teurer als der Stand am Supermarkt.

Auch wenn Du glaubst, es zu wissen: Miss lieber nochmal in der Stube, wieviel Platz Du wirklich für den Baum hast. Kauf den Baum nicht verpackt im Netz.Jeder gute Verkäufer wird Dir den Baum auspacken und dann auch wieder ins Netz stecken. Das erspart böse Überraschungen. Achte auf geraden Wuchs, eine gleichmäßige und möglichst dichte Verteilung von Ästen und Nadeln. Merke: Entfernen lässt sich immer was. Streich ruhig mal mit der Hand über die möglichst saftig grünen Nadeln, es sollten nur wenige ausfallen. Eine frische Schnittstelle am Stamm ist ebenfalls ein gutes Zeichen. Achte beim Transport darauf, dass der Baum möglichst lange kühl unterwegs ist. Morgens kaufen und am Tag im beheizten Büro unterstellen ist keine gute Idee.

Damit noch genügend Auswahl bleibt aber gleichzeitig nicht so viel Lagerzeit bis zum Heiligen Abend ist, empfiehlt unsere Expertin: „Die beste Zeit zum Kauf ist zwischen dem zweiten und dritten Adventswochenende. Die Bäume halten die Zeit bis Weihnachten locker durch.“ Allerdings sollten sie dazu kühl, dunkel, windgeschützt und in einem Eimer mit Wasser stehen. Pro laufenden Meter braucht ein Baum etwa einen Liter Wasser pro Tag. Einen Tag vor dem Schmücken den Baum auspacken, damit sich die Äste wieder entfalten können. Am besten schneidest Du den Stamm nochmal zwei bis drei Zentimeter ab und stellst den Baum in einen Ständer mit Wasserbehälter. Zucker und Blumenfrisch im Wasser können nicht schaden. Wichtig: Bäume mögen keine Temperatursprünge. Bitte also nicht von der frostigen Garage direkt ins 25 Grad warme Wohnzimmer stellen. Der Baum sollte täglich gegossen werden und möglichst nicht in der Nähe von Heizung oder Ofen stehen.