Was tun gegen Mundgeruch?

Mundgeruch wird oft auf ein Magen- oder Darmproblem zurückgeführt. Das ist aber falsch. In bis zu 90 Prozent der Fälle entsteht Mundgeruch tatsächlich im Mund. Er ist nur beim Ausatmen und Sprechen zu riechen. Neben Alkohol, Zigaretten und Knoblauch sind vor allem Bakterien in der Mundhöhle für den schlechten Atem verantwortlich, die meisten davon im Zungenbelag. Auch Zahnfleischtaschen und kaputte Zähne können Herde sein. Die Bakterien leben von Essensresten, abgestorbenen Zellen und Blut. Ihre Abfallprodukte sind schwefelhaltig, und eben dieser Schwefel ist für den fauligen Geruch verantwortlich. Aber auch Medikamente, Entzündungen, Pilze und Erkältungen können für Mundgeruch sorgen. Maximal 15 Prozent der Mundgeruchsfälle lassen sich auf eine ernsthafte Erkrankung des Magen-Darmtraktes, ein Krebsleiden oder eine Stoffwechselstörung zurückführen. Hierbei kommt der Geruch übrigens auch aus der Nase, ist also auch bei geschlossenem Mund zu riechen.