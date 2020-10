Was tun gegen Lebensmittelmotten?

Sehr selten fliegen die Motten durch geöffnete Fenster in die Wohnung. Wahrscheinlicher ist es, dass du sie dir beim Einkaufen mit in die Wohnung holst. In Verpackungen können sich bereits Eier oder Larven befinden. Die Larven kriechen manchmal an Wänden entlang. Meist aber fressen sich die Motten durch Lebensmittel wie Mehl, Gewürze, Müsli oder auch Tütensuppen. Das erkennt man an Verklumpungen und Gespinsten (Kokon-Reste der Raupen).