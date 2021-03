Was tun bei Nackenschmerzen?

Manche trifft es wirklich plötzlich, der Hals wird steif und schmerzt. In diesem Fall sprechen Mediziner von akuten Nackenschmerzen. Die können bis zu drei Wochen anhalten und auch nach einer Schmerzpause nochmal wiederkehren. Sie sind in der Regel harmlos, aber es gibt Ausnahmen. Das bedeutet für dich: Schmerzt plötzlich der Nacken, solltest du abklären, ob du noch weitere Symptome hast. Das können etwa Taubheit in den Fingern oder Füßen, Übelkeit oder auch Sehstörungen sein. Ist das nicht der Fall, klingen die akuten Schmerzen in der Regel nach ein paar Tagen oder Wochen wieder ab. Dauern die Schmerzen länger als 12 Wochen, spricht man von chronischen Schmerzen. Die musst du in jedem Fall behandeln, auch wenn nicht unbedingt eine ernste Ursache dahinter stecken muss. Wichtig ist auch, herauszufinden, ob deine Schmerzen körperliche Ursachen haben oder eventuell eine psychische Belastungsstörung dahinter steckt. Deshalb: Wenn du nicht sicher bist, woher deine Schmerzen kommen, kläre es frühzeitig mit deinem Arzt ab.