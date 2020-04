Was ist auf Balkon und Terrasse erlaubt?

Grundsätzlich gilt, der Mieter darf über seinen Balkon oder Terrasse im üblichen Rahmen frei verfügen. Nach Belieben können dort Stühle, Bänke, Tische oder Sonnenschirm bzw. Sichtschutz aufgestellt werden. Allerdings sollte nichts, was draußen steht, über die Brüstung hinausragen. Damit von seinem Balkon oder seiner Terrasse keine Gefahr für Andere ausgeht. Die Grenze der freien Verfügung ist erreicht bei Verletzung der Rechte des Hauseigentümers, etwa wenn in die Bausubstanz eingegriffen wird, oder bei massiver Störung der Nachbarschaft.

Das Anbringen einer Markise, eines Rankgitters oder einer festen Wäschetrockenvorrichtung muss vom Vermieter genehmigt werden. Dies gilt auch für die Installation eines großen Katzennetzes, das fest mit dem Gebäude verbunden ist. All dies bedeutet nämlich einen Eingriff in die Bausubstanz.



Über den ganzen Balkon einen Vorhang oder eine Verglasung anzubringen ist in der Regel auch nicht möglich. Das feste Installieren einer Satellitenschüssel gehört ebenfalls zu den genehmigungspflichtigen Veränderungen.