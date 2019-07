Was hilft gegen Reiseübelkeit?

Lassen Sie die Kinder rausgucken! So kommt über das visuelle System der Körper wieder in Einklang.

Kurvenreiche Strecken können vor allem Kindern zu schaffen machen. Bildrechte: imago/allOver-MEV

Übersetzt auf die oben genannte Situation im Auto heißt das: Das Kind auf dem Autorücksitz schaut sich ein Bilderbuch an. Die Augen fixieren die Zeichnungen und senden an das Gehirn das Signal: "Nichts bewegt sich." Der Körper sagt aber etwas ganz anderes: Wegen der Kurven rutscht er hin und her, die Muskeln arbeiten gegen das Umkippen an und der Zug des Sicherheitsgurtes ist an verschieden Stellen spürbar. Deshalb meldet der Körper dem Gehirn das Signal "Bewegung". Nun kommt noch das Gleichgewichtsorgan im Innenohr dazu, das ebenfalls bemerkt, dass es irgendwie kurvig ist, dass es bergauf oder bergab geht. Auch wenn Körpersensibilität und Gleichgewichtsorgan das Gleiche melden – das Auge tut es eben nicht. Die Folge: aufsteigende Übelkeit, Schwindel, kalter Schweiß. Wer jetzt keine Gegenmaßnahmen ergreifen kann, der wird sich wohl oder übel übergeben müssen. Kein Drama – aber auch kein schöner Start in den Urlaub.