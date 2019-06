Reizdarm – Was hilft?

Der Reizdarm ist die zahlenmäßig häufigste Darmerkrankung in Deutschland. Schätzungsweise 15 Prozent der Bevölkerung leiden daran, Frauen doppelt so häufig wie Männer. Dabei ist der Reizdarm an sich keine einzelne Erkrankung, sondern ein Syndrom, also eine Ansammlung von Beschwerden. Was genau dahinter steckt und wie Behandlung und Vorbeugung aussehen können, haben wir mit dem Gastroenterologen Dr. Lars Fechner aus Halle geklärt.