So wirst du lästige Warzen los

An Händen und Füßen, also diesen oft kalten Stellen, fühlen sich Warzen am ehesten wohl!

Vulgäre oder gewöhnliche Warzen kommen am häufigsten vor. Die kleinen verhornten Knötchen treten einzeln oder auch als Gruppe auf. Dornwarzen sind an Fußsohle und Ferse schmerzhaft. Sie sitzen tief in der Haut und drücken unangenehm beim Laufen. Dellwarzen sind in der Regel fast durchsichtig oder rosa, nicht größer als ein Stecknadelkopf und gefüllt mit einer hochansteckenden Flüssigkeit. Feigwarzen sollten immer behandelt werden. Denn sie siedeln auf den Schleimhäuten von Mund und Genitalien. Dementsprechend sind sie bei entsprechenden Kontakten sehr ansteckend. Stiel- und Alterswarzen sind kleine hautfarbene oder dunkle Aussackungen an Hals und in der Achsel und per Definition keine Warzen, sie werden nicht durch einen Virus verursacht.