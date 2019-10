Privatinsolvenz: Was tun, wenn einem die Schulden über den Kopf wachsen?

Grundsätzlich entscheidet jeder für sich selber, wann es soweit ist oder sein sollte, in die Privatinsolvenz zu gehen. Es kann also niemand dazu verpflichtet werden. Komm jedoch möglichst früh in eine Schuldnerberatung. Am besten schon dann, wenn sich an deinem Einkommensverhältnissen etwas grundsätzlich negativ ändert. Wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst oder immer wieder in den Dispo rutschst.