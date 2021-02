So wird deine Wäsche auch im Winter schnell trocken

Am besten sind warme, beheizte Räume geeignet, da die meist trockene Luft die Feuchtigkeit der Wäsche gut aufnehmen kann. Ist die Raumluft mit Feuchtigkeit gesättigt, kondensiert die Feuchtigkeit an den kälteren Wänden oder am Fenster. Am ehesten erkennt man das an von innen angelaufenen Fensterscheiben. Schimmelbildung wird somit begünstigt und auch die Wäsche trocknet langsamer. Um Schimmel vorzubeugen und den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, muss regelmäßig und ausreichend gelüftet werden. Dabei entweicht die feuchte Luft aus der Wohnung und trockenere strömt hinein. Achtung: Ein angekipptes Fenster reicht dabei nicht aus. Experten empfehlen mindestens 10 Minuten Stoßlüften, und das mehrmals am Tag. Noch besser soll so genanntes Querlüften sein: Dabei werden zwei gegenüberliegende Fenster geöffnet, so dass Durchzug entsteht, der den nötigen Luftaustausch beschleunigt. Wer glaubt, dass es im Winter bei Nebel, Regen oder Schnee zu feucht sei, um wirksam zu lüften, liegt falsch. Zwar ist die Luft im Freien feucht. Auf dem Weg durch die wärmeren Wohnräume trocknet sie jedoch und nimmt dann zusätzliche Feuchtigkeit mit nach draußen.