Zum Optiker oder Augenarzt für die Vorsorge

Der Arzt ist ein Mediziner und kann deshalb das Organ Auge mit den verschiedensten Methoden genau untersuchen . Er kann Krankheiten wie den Grauen oder Grünen Star diagnostizieren und entsprechend behandeln. Außerdem werden beim Augenarzt Leistungsfähigkeit und Zustand des Auges ermittelt. Wie scharf kann man sehen, wie groß ist das Gesichtsfeld , wie hoch ist der Augeninnendruck. Aus diesen Daten lassen sich Rückschlüsse auf bestimmte Krankheiten ziehen. Und genau hier überschneiden sich die Möglichkeiten von Optiker und Augenarzt. Dazu Karolin Truckenbrod, Diplom Ingenieurin für Augenoptik : „Neben den Standards Sehschärfe und Gesichtsfeld, bieten Optiker, die sehr gut ausgestattet sind, ohne weiteres auch eine Augendruckmessung an. Nicht alle können aber die Ergebnisse immer korrekt auswerten. Zum Beispiel beim Grünen Star, da ändert sich der Augendruck nicht immer, und so könnte bei falschen Interpretationen die Krankheit nicht entdeckt werden.“ Ein Grundsatz lautet deshalb: Für Standardmessungen und Routinekontrollen zum Optiker, bei Erkrankungen zum Augenarzt.

Es ist schrecklich einfach: Es gibt zu wenige Augenärzte und sie werden als niedergelassene Ärzte so schlecht bezahlt, dass sich eine eigene Praxis ohne aufwendige Zusatzbehandlung kaum lohnt. Es sei denn, die Praxis arbeitet ausschließlich auf Bezahlbasis also für Privatpatienten oder gegen Cash.

„Grundsätzlich bekommen Sie bei einem Optiker schneller einen Termin, besonders, wenn Sie im ländlichen Raum wohnen. Wir sind privatwirtschaftlich organisiert und können auf Nachfragen schneller reagieren“, so unsere Expertin. Hinzu kommt, dass sich ein Optiker in der Regel mehr Zeit für eine Sehschärfemessung oder den obligatorischen Sehtest für den Führerschein nehmen kann. Manchmal sind diese Tests sogar kostenlos.

Wer schon Brillenträger ist, kann seine Werte jährlich beim Optiker prüfen lassen. Dazu Karolin Truckenbrod: „Dann können wir bei hinterlegten Sehwerten schnell erkennen, ob sich ihre Sehfähigkeit zum Beispiel von 90 Prozent auf 80 Prozent verschlechtert hat. Und dann würden wir erst einmal nachschauen, was die Ursachen dafür sein könnten. Und bei Bedarf empfehlen wir Ihnen dann einen Arztbesuch.“ Aber auch wer noch wie was mit den Augen hatte, kann bei Problemen erstmal zum Optiker. “Die normale Altersweitsichtigkeit oder auch eine sich entwickelnde Kurzsichtigkeit bemerken sie dadurch, dass sie Dinge in der Nähe nicht mehr richtig scharf stellen können, oder einfach auch in der Ferne nicht mehr so richtig scharf sehen. Und wenn ihnen Lesen oder auch Computerarbeit allgemein schwerfällt oder Sie dabei Kopfschmerzen bekommen, sind das mögliche Anzeichen. Dann sollten Sie auf jeden Fall ihre Sehwerte überprüfen lassen“, rät unsere Expertin.