Vorsicht vor unseriösen Dating Portalen

Sogenannte Partnervermittlungen wie die bekannten Anbieter „Parship“ und „Elitepartner“ bieten meist Verträge mit Laufzeiten zwischen sechs und 24 Monaten an. Die Portale verlangen für eine Mitgliedschaft nicht selten bis zu 80 Euro pro Monat. Wirklich transparent ist die Preispolitik aber nicht, da man die genauen Tarife und Konditionen erst nach einer kostenlosen Anmeldung erfährt. Schließt man einen Vertrag über eine Premium-Mitgliedschaft ab und will diesen nach kurzer Zeit widerrufen, können enorme Kosten entstehen. Zwar gibt es ein 14-tägiges Widerrufsrecht, aber die Portale verlangen Geld für ihre in dieser Zeit erbrachten Dienstleistungen. Das können locker mehrere hundert Euro sein. Dagegen liefen bereits erfolgreich Klagen. (LINK) Auch aufpassen muss man bei der Kündigung des Vertrags. Oft verlängern die Partnervermittlungen die Verträge automatisch – um bis zu ein Jahr, was sehr teuer werden kann. Auch diese Praxis wurde bereits für unzulässig erklärt. Stiftung Warentest empfiehlt, in so einem Fall einen Anwalt einzuschalten. Im Gegensatz zu Flirt- und Singleplattformen kannst du bei Partnervermittlungen davon ausgehen, dass es keine Fake-Accounts gibt.