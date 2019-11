Teil- oder Vollkasko - was ist besser?

Schäden durch Wildunfälle decken beide Kaskoversicherungen ab. Bildrechte: Colourbox.de

Alles das ist dann auch in der Vollkasko enthalten. Sie ist aber so eine Art Rundum-Schutz und sichert zusätzlich noch Schäden durch Vandalismus ab. Außerdem springt sie ein, wenn man selbst bei einem Unfall Schäden am eigenen Auto verursacht. Das können Kratzer und Dellen an der Stoßstange nach einem Parkrempler sein oder auch ein Totalschaden nach einem Dreher auf glatter Fahrbahn.