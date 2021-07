Ein Vogel als Haustier – So geht es den Tieren gut

Viele Vogelarten seien zudem anspruchsvoll in der Haltung und sollten daher nicht Kindern überlassen werden. Auch das sollte vorab bedacht werden: Manche Erwachsene und Kinder reagieren allergisch auf Eiweißstoffe in den Federn oder im Kot von Vögeln. Diese Proteine werden beim Flügelschlagen im Raum verteilt oder binden sich an Staubpartikel in der Luft. Die Allergiegefahr ist allerdings nicht so groß wie bei vielen Haustieren mit Fell, sagt Mirco Stemann.