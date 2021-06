Wie sinnvoll ist ein Virenschutz fürs Smartphone?

Wer ein Windows-Smartphone hat, muss sich aus Sicht von Computerexperten derzeit keine Sorgen machen. Zum einen sind diese Geräte einfach zu wenig verbreitet. Das Virenschreiben lohnt sich daher für Kriminelle in der Regel schlicht nicht. Zum anderen laufen auf Handys mit Windows Phone alle Programme in einer streng kontrollierten Umgebung, wie das Computermagazin CHIP erläutert. Damit werde auch Hackern der Zugriff auf private Daten sehr schwer gemacht. Auch iPhone- oder iPad-Besitzer können beruhigt sein, weil Apple bei den Kontrollen der Software sehr streng ist. Man kann nur Programme aus dem offiziellen App-Store beziehen und da drin wird alles überprüft. Entsprechend selten seien Meldungen über Trojaner und Viren auf iPhones. Außerdem stopfe Apple bekannt gewordene Sicherheitslücken vergleichsweise zügig und effektiv, sagen Sicherheitsexperten.

Hacker konzentrieren sich derzeit fast ausschließlich auf Smartphones oder Tablets mit Googles Betriebssystem Android. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat das offen gestaltete Betriebssystem mit rund 90 Prozent den größten Anteil am Smartphone-Markt. Zum anderen ist Android vergleichsweise leicht angreifbar, weil es viele Sicherheitslücken gibt. Die würden von manchen Herstellern nicht immer zügig geschlossen, sagt Andreas Marx, Geschäftsführer von AV-TEST aus Magdeburg und nennt einen weiteren Nachteil: Google bringt zwar für Android regelmäßig Updates heraus, die werden dann aber von den Herstellern für ihre Handys oft nur mit großen Verzögerungen freigegeben. Viele Handyhersteller befürchteten, mit einem fehlerhaften Update gleich tausende Smartphones lahmzulegen. Darüber hinaus werden Apps beim offen gestalteten Android-Betriebssystem nicht so scharf kontrolliert. Sie können auch aus anderen Quellen als dem offiziellen Google Play-Store geladen werden, wie beispielsweise aus E-Mail-Anhängen oder von Webseiten.

Aus Sicht unserer Experten müssen sich Android-Nutzer trotz der beschriebenen Probleme derzeit noch keine allzu großen Sorgen machen. Aktuell würden selbst bekannte Sicherheitslücken kaum von Hackern genutzt. Schadsoftware gelange in der Regel allein über verseuchte Apps auf die Smartphones. Dafür sind die Viren als nützliche Programme oder Spiele getarnt. Das sind immer Dateien mit der Endung APK und wenn ich da drauf klicke, werden die installiert. Dabei kann aber Google nicht kontrollieren, ob die Dateien wirklich sauber sind. Wer dagegen Programme einzig aus dem offiziellen Google Play Store beziehe, sei vergleichsweise sicher vor Viren. Die tauchen in seltenen Fällen auch im offiziellen Store auf, dort werden sie aber auch innerhalb von wenigen Tagen gefunden und entfernt.

Bildrechte: IMAGO / Ikon Images

Hacker infizieren Smartphones, um damit Geld zu verdienen. So kann ein Schadprogramm etwa eine SMS an eine kostenpflichtige Nummer schicken und das kann richtig ins Geld gehen. Vorstellbar sei auch, dass die Login-Daten fürs Onlinebanking ausgespäht werden. Malware kann auch dafür genutzt werden, um die Zugangsdaten für Facebook abzugreifen. Darüber kann man die Kontakte auch dazu bringen, auf einen gefährlichen Link zu klicken und sich Viren zu holen. So lasse sich Schadsoftware schnell und weit verbreiten. Im Prinzip kann der Hacker alles machen, was ich mit dem Smartphone auch mache: Im Internet einkaufen oder auch teure 0900er-Nummern anrufen. Zudem könnten Hacker sehr private Bilder ausspähen und damit den Smartphone-Nutzer erpressen.