Für welche Tiere eine Versicherung sinnvoll ist

Im letzten unabhängigen Vergleich bemängelte die Stiftung Warentest: "Die Verträge sind teuer und kompliziert. Unterschiedliche Leistungen und finanzielle Obergrenzen machen einen Vergleich schwierig. Einen günstigen Tarif für alle Fälle gibt es nicht." Um den für dich passenden Tarif zu finden, musst du also vergleichen und solltest dich mit einem zuverlässigen Tierarzt besprechen. Er weiß in der Regel, bei welchen Versicherern es Probleme mit der Abrechnung gibt. Brauchst du eine unabhängige Beratung, hilft die Verbraucherzentrale weiter .

Bildrechte: imago images / allOver-MEV

Die erwähnte Gebührenordnung für Tierärzte lässt in der Abrechnung viel Spielraum. So können Ärzte je nach Aufwand und Schwierigkeit der Behandlung das Dreifache oder sogar Vierfache des üblichen Satzes berechnen. So kann eine Infusion statt 13 Euro schnell mal 50 Euro kosten, wenn der Arzt die Behandlung besonders aufwendig und kompliziert fand. Das gilt zum Beispiel auch für Notdienste oder Wochenendbehandlungen. Viele Versicherungen zahlen aber nur das Zwei- bis Dreifache des Gebührensatzes. Den Rest musst du selbst übernehmen. Und die Verbraucherzentrale warnt: "Üblich ist außerdem, dass nur 80 Prozent der erstattungsfähigen Kosten übernommen werden. Sie zahlen also meist eine Selbstbeteiligung von 20 Prozent."