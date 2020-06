Wie gut sind Versandapotheken wirklich?

Von den 19.000 deutschen Apotheken haben rund 3000 eine Versandhandelserlaubnis. Mit dieser dürfen sie Ihre Produkte auch über das Internet vertreiben. Rechtliche Erleichterungen gehen damit nicht einher. Auch Versandapotheken müssen sich an die Apothekenbetriebsordnung halten. Sie regelt die Abgabe von Medikamenten, die Pflicht zur Beratung und Information der Kunden. Das heißt, auch über diesen Weg müssen fachlich geschulte Berater Auskunft geben können zu Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten, zu Nebenwirkungen und Risiken bei der Einnahme. Verschreibungspflichtige Medikamente kosten bei deutschen Versandapotheken das Gleiche, wie bei Vor-Ort-Apotheken. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente können kostengünstiger sein.

Hat eine Versandapotheke Ihren Sitz im EU-Ausland, dann kann sie ihren deutschen Kunden Rabatte auf verordnete Medikamente gewähren. Deutsche Anbieter dürfen das nicht. Deshalb locken vor allem holländische Anbieter, wie etwa DocMorris oder Europa Apotheek mit bis zu 30 Euro Bonus bei einer Bestellung mit Rezept. Das erspart dem Kunden unter Umständen die Zuzahlung. Online Apotheken bieten in der Regel auch eine weitaus größere Auswahl als die örtliche Apotheke. Hier hat man die Möglichkeit, auch auf Medikamente zurückzugreifen, die in der Regel sehr schnell vergriffen sind. Somit entfallen in jedem Fall längere Wartezeiten.