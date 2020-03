Ernährung ohne Fleisch- besser oder schlechter, was wirklich stimmt!

Die Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse von 2019 schätzt etwas über sechs Millionen Vegetarier in Deutschland - Tendenz stark steigend. Hinzu kommen noch bis zu einer Million Veganer, Rohköstler und sogenannte Frutarier. Wir klären gleich, wer was is(s)t. Alle haben mindestens eins gemeinsam: sie ernähren sich ohne Fleisch und Wurst. Und: Die Industrie verdient kräftig daran, mit einem Jahresumsatz von gut 1,2 Milliarden Euro für die entsprechenden Lebensmittel. Viele Mediziner und Wissenschaftler begrüßen eine vegetarische Ernährung, trotzdem halten sich auch Vorurteile. Bevor wir die aufklären, noch kurz eine Einordnung:

Vegetarier verzichten in ihrer Ernährung auf Fleisch, Wurst und oftmals auch Fisch. Wer dabei weiterhin Eier und Milchprodukte isst, wird als Ovo-Lakto-Vegetarier bezeichnet. Lakto-Vegetarier verzichten auf Eier, Ovo-Vegetarier auf Milchprodukte. Veganer essen und tragen in der Regel nichts von Tieren, sie verzichten zum Beispiel auch auf Honig. Rohköstler verzichten darauf, ihr pflanzliches Essen über 40 Grad Celsius zu erhitzen. Und Frutarier nehmen nur zu sich, was die Pflanze freiwillig hergibt, also Samen, Früchte und Pflanzenteile, die von selbst und ohne Beschädigung der Pflanze abfallen.