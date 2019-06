Wie sinnvoll ist UV-Schutzkleidung?

Zunächst das Offensichtliche: Jeder kennt den Bikini-Abdruck nach dem Sommerurlaub. Jeder weiß, dass Käppis dabei helfen, einen "kühlen Kopf zu bewahren". Auch ein Sonnenschirm schützt vor zu viel UV-Strahlung. Klar ist also, dass Textilien per se einen Schutz bieten. Doch ein weißes, verschwitztes Baumwoll-T-Shirt schützt deutlich weniger als beispielsweise ein schwarzes T-Shirt aus Polyester. Kunstfasern halten die Strahlung in der Regel besser ab als Naturfasern. Außerdem spielt es eine Rolle, wie dicht der Stoff gewebt wurde. Je dichter er ist, desto weniger Strahlung kommt durch. Dunkle Farben schützen meist besser als helle. Entscheidend ist außerdem, wie schnell ein Stoff am Körper wieder trocknet. UV-Schutzkleidung berücksichtigt diese Faktoren.