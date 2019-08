Lässt sich Urlaubsbräune konservieren?

Wer die Sommer-Bräune konservieren möchte, muss zunächst wissen, was passiert, wenn unsere Haut braun wird. Hier ist der Farbstoff Melanin entscheidend. Je mehr davon in den Hautschichten eingelagert ist, desto dunkler ist sie. Umgekehrt ist die Haut heller, wenn sie wenig Melanin enthält.

Doch das Pigment sorgt nicht nur für Bräune, sondern auch für den Schutz der Haut. Wenn der Körper mehr Melanin bildet, ist er auch besser gegen die hautschädlichen UV-Strahlen des Sonnenlichts geschützt. Die Sonnenbräune ist also ein natürlicher Schutzschild der Haut gegen die schädliche UV-Strahlung im Sonnenlicht. Experten raten deshalb, die Haut langsam an die Sonne zu gewöhnen und so sanft dieses Schutzschild Stück für Stück aufzubauen – natürlich immer mit dem passenden UV-Schutz. Bei Kindern und Menschen mit sehr heller oder noch nicht vorgebräunter Haut empfehlen Hautärzte Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Er schützt die Haut, lässt aber immer noch genug Sonne durch, um braun zu werden.

Selbstbräuner kann auch aufgesprüht werden. Bildrechte: imago/Panthermedia

Selbstbräuner enthalten chemische Substanzen wie die Zuckerarten Dihydroxyaceton und Erythrulose. Sie dringen in die verhornten Zellen an der Hautoberfläche ein und bilden Farbstoffe, die die Haut bräunen. Der Effekt tritt innerhalb weniger Stunden ein und verblasst nach einigen Tagen wieder. Die Bräune, die entsteht, ist anders als natürliche Sonnenbräune. Zum einen handelt es sich um andere Farbstoffe, zum anderen entsteht die Bräune nur an der Hautoberfläche und nicht in tieferen Hautschichten. Die meisten Selbstbräuner sind deshalb auch kein Ersatz für eine Sonnencreme. Nur wenige Produkte enthalten einen UV-Schutz.