Urlaub mit dem Haustier – so klappt es ohne Stress und Ärger

Das ist tatsächlich die Frage, die du dir lange vor den Ferien stellen und genau abwägen solltest. Und dabei kommt es neben der Rasse auch ganz speziell auf den Charakter deines Tieres an. Für fast alle gilt: Sie wissen nicht, dass es in den Urlaub geht. Jede Reise, besonders in einer engen Box oder einem Käfig ist eine Belastung. Sind deine Lieblinge dabei auch noch von dir getrennt, etwa im Flugzeug, können Trennungs- und Verlustängste die Folgen sein. Reisen in andere Zeit- und Klimazonen belasten besonders ältere und kranke Tiere. Deshalb solltest du prüfen: ist nicht vielleicht eine gute Tierpension der bessere Ort. Vorteil: Ihr könnt solch eine Pension lange vor dem Urlaub kennen lernen. Auch ein Tiersitter oder Verwandte können sich zu Hause um deine Tiere kümmern.