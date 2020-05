Welche Vollmachten sind wichtig?

Besprechen Sie mit dem gewünschten Vormund, dass Sie ihn gerne benennen möchten. Nur so kann er oder sie sich darauf einstellen und gegebenenfalls auch seine Bedenken äußern. Nichts ist schlimmer, als jemanden in der Sorgerechtsverfügung zu benennen, der davon gar nichts weiß, die Aufgabe nicht übernehmen will oder damit überfordert ist.

Dr. Britta Schön