Treuepunkte im Supermarkt: Lohnt sich das Punktesammeln?

In vielen Supermärkten, Möbelhäusern, Baumärkten wird am Ende des Einkaufs oft an der Kasse gefragt: „Sammeln Sie Punkte?“ oder „Haben Sie eine Kundenkarte?“ Millionen Deutsche sammeln Treuepunkte, um sie später gegen Prämien oder Bargeld einzulösen. Einige Experten sagen, dass sich das Sammeln nicht wirklich lohnt, stattdessen gibt man freiwillig Daten heraus und lässt Daten über sich sammeln.

Viele Händler bieten das Punktesammeln an. Für eine bestimmte Summe, die der Kunde ausgibt, bekommt er Treuepunkte gutgeschrieben. Wer genug Punkte gesammelt hat, erhält beispielsweise ein Markenprodukt zu einem günstigeren Preis oder auch einen Rabatt auf seinen Einkauf oder er lässt sich die Prämie bar auszahlen. Viele Unternehmen stellen für das Punktesammeln Kundenkarten aus. Etabliert haben sich zwei Systeme: es gibt einfache Kundenkarten, die von einem einzigen Unternehmen an den Kunden ausgegeben werden. Man kann dann nur bei Einkäufen in diesen Läden Punkte sammeln. Oder man hat eine Kundenkarte, mit der man gleich in mehreren unterschiedlichen Läden Treuepunkte erhält. Inzwischen kommen oft auch statt der Kundenkarten entsprechende Apps zum Einsatz, die man an der Kasse vorzeigt.