So wird der Grill wieder sauber

Edelstahl und Gusseisen vertragen die Hitze einfach besser und behalten dadurch länger eine intakte Oberfläche. Emaille- und Chrombeschichtungen dagegen können durch hohe Temperaturen beschädigt werden. An den Stellen bleibt dann umso mehr haften.

In der Folge lässt sich der Grill immer schlechter reinigen.

Einen Grill reinigst du nicht aus hygienischen, sondern immer aus optischen und ästhetischen Gründen. Theoretisch könntest du den verschmutzten Grillrost so lassen, wie er ist. Beim nächsten Einsatz wird er in der Regel ohnehin über 70 bis 100 Grad Celsius erhitzt.

Dabei sterben alle organischen Verbindungen sowieso, was den Grillrost keimfrei macht.

Allerdings ist das Putzen gerade beim gusseisernen Rost wichtig, da die schmalen langen Grillschlitze sich sonst mit der Zeit zusetzen könnten. Die Grillleistung würde so mehr und mehr abnehmen.

Völlig falsch ist nämlich das frühe und häufige Wenden von Steak, Fisch und Wurst. Warte lieber, bis das Eiweiß im Grillgut deutlich weiß sichtbar wird, dein Steak also Grillstreifen bekommt. Genau dann bildet das Eiweiß der äußeren Fleischzellen eine Trennschicht und lässt eine schöne Kruste entstehen. So bleibt das Grillgut nicht am Rost haften und du bekommst eine prima Wendung hin.