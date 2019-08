Tipps gegen starkes Schwitzen

Durch Schwitzen hält der Körper seine Temperatur im Gleichgewicht. Befinden wir uns in warmer Umgebung oder treiben Sport, produziert der Körper Schweiß. Er wirkt wie eine Klimaanlage für den Körper und nutzt dafür die Verdunstungskälte: Die Flüssigkeit verdunstet auf der warmen Haut und entzieht dem Körper dafür die benötigte Energie in Form von Wärme. Sie wird mit dem verdunstenden Schweiß an die Luft abgegeben und der Körper kühlt herunter. Im Durchschnitt schwitzt der Mensch etwa 500 Milliliter am Tag.

Zwischen Brustbein und Bauchnabel, mitten in der Nervenbahn des Sonnengeflechts, befindet sich der entscheidende Wärmesensor des Körpers. Nimmt er eine zu warme Temperatur wahr, leitet er ein Signal an das Gehirn. Von dort aus werden die Schweißdrüsen aktiviert und die Produktion angekurbelt. Für die wässrige Flüssigkeit, die wir Schweiß nennen, sind die so genannten ekkrinen Schweißdrüsen verantwortlich, was so viel bedeutet wie "nach außen hin absondernd". Zwischen zwei und drei Millionen von ihnen hat jeder Mensch an Achseln, Stirn, Ellenbeuge, Händen und Füßen.